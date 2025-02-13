Соцмережа Маска виплатить Трампу $10 мільйонів за блокування облікового запису після штурму Капітолію

Соцмережа X, якою володіє мільярдер Ілон Маск, погодилася виплатити близько $10 мільйонів Дональду Трампу в рамках врегулювання позову, який подав президент США проти компанії після блокування свого облікового запису. Про це повідомила The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

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Що відомо

Позов був поданий у 2021 році до Twitter (зараз X) і тодішнього директора компанії Джека Дорсі.

За інформацією співрозмовників видання, команда Трампа розглядала варіант припинення судового процесу через близькість Маска до Трампа і той факт, що бізнесмен витратив 250 мільйонів доларів під час виборчої кампанії.

Нагадаємо

У січні 2021 року Facebook, Instagram та Twitter заблокували акаунти Дональда Трампа після того, як його прихильники, не згодні з результатами виборів президента США, влаштували штурм будівлі конгресу.

Керівництво соцмереж вважало, що у своїх повідомленнях Трамп потурав погромникам. У листопаді 2022 року Маск, який став на той момент власником Twitter, розблокував акаунт Трампа.

Meta наприкінці січня 2025 року погодилася виплатити Трампу 25 мільйонів доларів у рамках врегулювання позову 2021 року, який він подав через блокування його облікових записів у фейсбуці та інстаграмі.

За даними The New York Times, приблизно 22 мільйони доларів підуть на фінансування президентської бібліотеки Трампа, а три мільйони, що залишилися, призначені для компенсації судових витрат.