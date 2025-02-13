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13 лютого 2025, 16:36

Соцмережа Маска виплатить Трампу $10 мільйонів за блокування облікового запису після штурму Капітолію

Соцмережа X, якою володіє мільярдер Ілон Маск, погодилася виплатити близько $10 мільйонів Дональду Трампу в рамках врегулювання позову, який подав президент США проти компанії після блокування свого облікового запису. Про це повідомила The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Соцмережа X, якою володіє мільярдер Ілон Маск, погодилася виплатити близько $10 мільйонів Дональду Трампу в рамках врегулювання позову, який подав президент США проти компанії після блокування свого облікового запису.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Позов був поданий у 2021 році до Twitter (зараз X) і тодішнього директора компанії Джека Дорсі.

За інформацією співрозмовників видання, команда Трампа розглядала варіант припинення судового процесу через близькість Маска до Трампа і той факт, що бізнесмен витратив 250 мільйонів доларів під час виборчої кампанії.

Нагадаємо

У січні 2021 року Facebook, Instagram та Twitter заблокували акаунти Дональда Трампа після того, як його прихильники, не згодні з результатами виборів президента США, влаштували штурм будівлі конгресу.

Керівництво соцмереж вважало, що у своїх повідомленнях Трамп потурав погромникам. У листопаді 2022 року Маск, який став на той момент власником Twitter, розблокував акаунт Трампа.

Meta наприкінці січня 2025 року погодилася виплатити Трампу 25 мільйонів доларів у рамках врегулювання позову 2021 року, який він подав через блокування його облікових записів у фейсбуці та інстаграмі.

За даними The New York Times, приблизно 22 мільйони доларів підуть на фінансування президентської бібліотеки Трампа, а три мільйони, що залишилися, призначені для компенсації судових витрат.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
lenta19
lenta19
13 лютого 2025, 17:07
#
Коли Янукович продав права на свої книжки та квартиру Клюєву за гарні гроші, то казали, що це корупція. А це тоді що?
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