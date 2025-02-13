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13 лютого 2025, 17:00

Великі інвестори продовжують скуповувати Dogecoin: можливість чи ризик

На тлі загальної невизначеності крипторинка дрібні інвестори виявляють обережність, тоді як великі власники продовжують активно поповнювати свої запаси. За останню добу вони придбали ще 100 млн Dogecoin (DOGE), що говорить про довіру до активу та його подальші перспективи, на думку аналітика Алі Мартінеса.

На тлі загальної невизначеності крипторинка дрібні інвестори виявляють обережність, тоді як великі власники продовжують активно поповнювати свої запаси.

Це не перший випадок такого накопичення — під час попереднього падіння курсу кити скупили 750 млн. DOGE (входить до Meme Titan Index від проєкту Meme Index). За твердженням Мартінеса, зростання інтересу з боку інституційних інвесторів до Dogecoin викликане його посиленою інтеграцією в платіжні платформи та онлайн-сервіси, що надає йому статус багатообіцяючого інструменту для розрахунків. Dogecoin також починає залучати корпоративних інвесторів. Днями канадська публічна блокчейн-компанія Neptune Digital Assets придбала 1 мільйон DOGE на суму 270 000 доларів, ставши другою публічною організацією, яка вирішила вкластися в цей мемкоїн. Першою такою компанією була Spirit Blockchain, яка орієнтована на цифрові активи. Незважаючи на тижневе падіння вартості Dogecoin на 23,3%, експерти відзначають його стабільність у порівнянні з іншими мемкоїнами. Увечері 8 лютого DOGE торгувався за ціною 0,2537 долара, додавши 0,8% за добу. Мартінес також підкреслює, що Dogecoin може показати значне зростання протягом найближчих місяців. Відповідно до його технічного аналізу, у парах DOGE/USD та DOGE/BTC формується модель ABC, що може призвести до подвоєння або навіть потроїння курсу.

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Як заробляти на мемкоїнах і знизити ризики?

Мемні криптовалюти здатні приносити великий прибуток, але ж вони залишаються і одним з найбільш волатильних сегментів крипторинка. Їхні ціни можуть миттєво злетіти, але також різко обвалитися, що робить такі інвестиції ризикованими, особливо для новачків.

Оптимальним рішенням у таких умовах стає грамотна диверсифікація активів. Один із інструментів, який допомагає інвесторам поєднувати мінімізацію ризиків із можливістю високого прибутку — Meme Index. Це система індексних портфелів, де мемкоїни розділені за категоріями залежно від ринкової капіталізації, потенційного зростання та рівня ризику.

Meme Titan Index включає ТОП-10 мемних монет, серед яких DOGE, SHIB і PEPE. Ці активи вже довели свою стабільність і потенціал, перевершивши навіть зростання BTC і ETH на окремих етапах ринку.

Meme Moonshot Index об'єднує мемкоіни, що швидко ростуть, які ще не ввійшли в топ, але вже демонструють швидке зростання капіталізації. Ці активи потенційно здатні дати більш високий прибуток, але супроводжуються більшими ризиками.

Meme Mid Cap Index — портфель, орієнтований на середню капіталізацію ($50 млн — $250 млн). Багато з цих монет здатні перейти до категорії Moonshot або Titan, пропонуючи потенціал зростання в діапазоні від 4 до 20 разів.

Meme Frenzy Index — найспекулятивніший портфель, що включає найбільш ризиковані мекомоїни, де вкладення потенційно можуть принести величезний прибуток, але також пов'язані з високою волатильністю.

Для участі в Meme Index необхідно придбати токени $MEMEX, які на даний момент доступні на етапі передпродажу за ціною $0,0160993. Вони використовуються не тільки для інвестування, але й для голосування за додавання нових мемкоїнів до індексу, а також для стейкінгу з можливістю отримання 641% річних.

Проект вже залучив $3575512,94 USDT, а його аудит був проведений компаніями Coinsult і SolidProof, що підтверджує надійність смарт-контрактів.

Завдяки такій індексній системі Meme Index дозволяє інвесторам зменшити ризики та збільшити шанси на прибуток, диверсифікуючи вкладення у найбільш волатильний сектор крипторинку.

Висновок

Накопичення Dogecoin, що продовжується, великими гравцями свідчить про інтерес, що зберігається, до мемного сегменту крипторинка. Однак висока волатильність потребує виваженого підходу до інвестицій, особливо з боку нових учасників.

Використання інструментів, таких як Meme Index, дозволяє знизити ризики та побудувати грамотну стратегію інвестування в мемкоіни. Таким чином, навіть за нестабільного ринку можна знайти вигідні можливості для зростання капіталу.

Джерело: Мінфін
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