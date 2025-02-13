Курс валют на 13 лютого: долар у банках додав 10 копійок, євро — 30 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара у купівлі та у продажу додав 10 копійок. Євро додало 30 копійок у купівлі та 17 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу додав 1 копійку. Євро додало 15 копійок у купівлі та 25 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,60−42,20 грн. Євро купують за 43,25 грн, а продають за 43,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,85−41,85, євро — 43,55−43,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,81−41,84 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 43,60−43,61 грн/євро.

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