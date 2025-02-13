Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 854 280 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 лютого 2025, 8:29
Втрати ворога за 12 лютого: 1250 російських окупантів, 17 танків, 153 БПЛА та 6 ракет
Втрати ворога
- особового складу — близько 854280 (+1250) осіб,
- танків — 10040 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 20894 (+23) од,
- артилерійських систем — 23034 (+58) од,
- РСЗВ — 1278 (+2) од,
- засоби ППО — 1063 (+2) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 25072 (+153),
- крилаті ракети — 3063 (+6),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 37096 (+168) од,
- спеціальна техніка — 3744 (+2)
Джерело: Мінфін
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