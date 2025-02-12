Населення України за 10 років скоротилося на 10 млн осіб — міністр

Населення України за 10 років скоротилося на 10 млн осіб — до 32 млн, при цьому українська нація в цілому налічує 60 млн осіб. Про це розповів віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов у інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, передає Інтерфакс-Україна.

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«У день становлення нашої незалежності в Україні проживало 52 млн осіб. За наступні 10 років це число знизилося до 48 млн. Перед першим вторгненням — 45 млн. У 2015 році після анексії Криму кількість населення впала до 42 млн. І тепер на кінець 2024 року населення країни становило 32 млн — вражаюча цифра», — сказав Чернишов.

Він зазначив, що загалом українська нація налічує близько 60 млн осіб, проте половина з них мешкає за межами України й складається з біженців, з людей, що покинули країну до війни, та з діаспори. Так, за словами Чернишова, у Європі проживає близько 5 млн українців, котрі виїхали з країни через війну.

Чернишов зауважив, що для третини українців першим фактором повернення на батьківщину є закінчення війни. Важливим є також успіх економічних та демократичних реформ в країні.