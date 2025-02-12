До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та у продажу. Курс євро не змінився.
Курс валют на вечір 12 лютого: долар зріс на міжбанку на 9 копійок
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Відкриття 12 лютого
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Закриття 12 лютого
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Зміни
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41,72/41,75
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41,81/41,84
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9/9
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43,28/43,30
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43,28/43,30
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0/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,10 грн. Євро купують за 42,95 грн, а продають за 43,63 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,85−41,84, євро — 43,40−43,60 грн.
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