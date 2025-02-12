Курс валют на вечір 12 лютого: долар зріс на міжбанку на 9 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та у продажу. Курс євро не змінився.

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Валюта Відкриття 12 лютого Закриття 12 лютого Зміни долар 41,72/41,75 41,81/41,84 9/9 євро 43,28/43,30 43,28/43,30 0/0

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,10 грн. Євро купують за 42,95 грн, а продають за 43,63 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,85−41,84, євро — 43,40−43,60 грн.

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