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12 лютого 2025, 17:15

Американські компанії масово беруть кредити в Європі через вигідні умови

Американські корпорації активно звертаються до європейського ринку для залучення кредитів, оскільки позики в Європі значно дешевші, ніж у США. За перші місяці 2025 року вони випустили єврооблігацій на рекордні 23,4 мільярда євро (24,3 мільярда доларів). Про це повідомляє Bloomberg.

Американські корпорації активно звертаються до європейського ринку для залучення кредитів, оскільки позики в Європі значно дешевші, ніж у США.
Фото Pixabay

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Чому це важливо?

Основна причина ажіотажу — різниця між ключовими ставками центральних банків. Депозитна ставка Європейського центрального банку (ЄЦБ) на 175 базисних пунктів нижча за ставку Федеральної резервної системи США (ФРС). Це дозволяє компаніям заощаджувати на вартості позик, особливо якщо їм не потрібно конвертувати борг у долари.

Основні позичальники

Серед великих компаній, які активно залучають єврокредити, — T-Mobile US Inc., IBM та провідні банки з Уолл-стріт. Наприклад, IBM минулого тижня випустила облігації на 3,5 мільярда євро, а T-Mobile USA — на 2,75 мільярда євро.

Перспективи

Очікується, що ЄЦБ цього року ще тричі знизить ставку (нині вона становить 2,75%), тоді як ФРС знизить її лише один раз (нинішній рівень — 4,5%). Це робить європейські кредити ще привабливішими для американських компаній.

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Джерело: Мінфін
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