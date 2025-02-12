USDA зменшило прогноз експорту українських пшениці та кукурудзи

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024/2025 маркетинговий рік, де показники виробництва української пшениці та кукурудзи залишилися без змін, проте зменшилися обсяги їх експорту. Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

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Деталі

Відповідно до оновлених прогнозів, у 2024/2025 МР показники виробництва пшениці та кукурудзи в Україні залишаються на рівні 22,9 млн тонн та 26,5 млн тонн відповідно.

Щодо експорту, то прогноз щодо пшениці зменшено на 0,5 млн тонн — до 15,5 млн тонн, а кукурудзи — на 1 млн тонн до 22 млн тонн.

Зазначається, що цього МР передбачається незначне збільшення виробництва та споживання пшениці, але зниження обсягів торгівлі та кінцевих запасів.Так, прогноз щодо світового виробництва пшениці підвищено на 0,6 млн тонн — до 793,8 млн тонн, завдяки зростанню виробництва в Казахстані (+0,6 млн тонн до 18,6 млн тонн) та Аргентині (+0,2 млн тонн до 17,7 млн тонн).

Світове споживання пшениці також збільшиться на 1,8 млн тонн до 803,7 млн тонн завдяки зростанню кормового та залишкового використання в ЄС, Казахстані, Таїланді та Україні.

При цьому світова торгівля пшеницею скоротиться на 3 млн тонн — до 209 млн тонн, через скорочення експорту для ЄС (-1,0 млн тонн до 28,0 млн тонн), Мексики, рф (-0,5 млн тонн до 45,5 млн тонн), Туреччини та України (-0,5 млн тонн до 15,5 млн тонн).

Експерти зауважили, що найбільше скорочення очікується в Китаї, зокрема на 2,5 млн тонн — до 8,0 млн тонн, що буде найнижчим показником імпорту останні п'ять років, в той час, як торік Китай був провідним світовим імпортером пшениці.