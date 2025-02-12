Акції Alibaba злетіли на 8,5% на новинах про співпрацю з Apple у сфері ШІ

Акції Alibaba Group Holding за підсумками торгів 12 лютого в Гонконгу зросли на 8,5%, до 113,8 гонконгського долара ($14,6), випливає із торгових даних. Зростанню сприяли повідомлення про прогрес у співпраці китайської компанії з Apple, пишуть Bloomberg і The Wall Street Journal .

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Що відомо

Apple подала заявку до регуляторних органів Китаю на схвалення впровадження в iPhone функцій штучного інтелекту, розроблених спільно з Alibaba, пишуть The Information і WSJ з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією. За даними WSJ, процес розгляду заявки може тривати кілька місяців.

Зростання акцій Alibaba, що послідувало за цією новиною, стало найбільшим за майже два роки, зазначає газета. Офіційно Apple про укладання партнерства за своїми ШІ-сервісами в Китаї не оголошувала.

Функції Apple Intelligence, представлені в 2024 році, в iPhone, що продаються в Китаї, поки недоступні: Пекін вимагає, щоб генеративні ШІ-сервіси отримували дозволи регуляторів перед запуском. Apple вела переговори з великими китайськими розробниками ШІ моделей з весни минулого року, пише WSJ.

За словами джерел газети, спочатку компанія домовлялася з китайським пошуковим сервісом Baidu, але у їхній співпраці з'явилися проблеми наприкінці року. У грудні Reuters повідомляв про переговори Apple, Tencent та ByteDance.

У січні Alibaba випустила нову ШІ модель Qwen 2.5-Max. Компанія заявила, що вона «майже за всіма показниками» перевершує, у тому числі GPT-4o від OpenAI та DeepSeek-V3. Впровадження ШІ-функцій в iPhone стало б для Alibaba проривом, зазначає Bloomberg: її останні моделі добре зарекомендували себе у світових рейтингах.

З початку 2025 року акції Alibaba зросли більш ніж на 30%, оскільки інвестори сподіваються на прогрес компанії в розробці ШІ-сервісів, хоч і мають труднощі через зниження споживання в Китаї. Alibaba — найбільший китайський гравець у сфері електронної комерції і, отже, має величезний масив даних, який Apple могла б використовувати для впровадження персоналізованих функцій генеративного ШІ для китайських споживачів, вважає аналітик Morgan Stanley Ерік Вудрінг.

Apple на китайському ринку стикається з тиском з боку місцевих конкурентів, які продають смартфони із функціями штучного інтелекту: наприклад, Huawei, зазначає WSJ.

Продаж Apple в Китаї в першому кварталі 2025 фінансового року, який завершився в грудні 2024-го, впав на 11%, до $18,5 млрд, що було значно гірше за очікування аналітиків.

Глава Apple Тім Кук зазначав, що це пов'язано з відсутністю Apple Intelligence на китайському ринку.