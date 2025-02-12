Поки всі спостерігають за Solana, розумні інвестори дивляться на ці 5 монет з потенціалом зростання

Поки Solana привертає всю увагу своїм вражаючим зростанням, зростає інтерес до п’яти менш відомих криптовалют, які можуть принести винятковий прибуток. Ці перспективні цифрові активи приваблюють увагу проникливих інвесторів, які шукають значний дохід. Дізнайтеся, які монети набирають обертів у тіні та як вони можуть змінити ландшафт крипторинку.

XYZ: Наступний чемпіон серед мем-коїнів, готовий домінувати у 2025 році

Гра почалася, і XYZ готовий принести рекордний прибуток з непереборною швидкістю! Ця сенсаційна спортивно-мемна криптовалюта обіцяє стати наступним великим явищем у 2025 році, привертаючи увагу як криптоентузіастів, так і спортивних фанатів по всьому світу.

XYZ стрімко рухається вперед, демонструючи приголомшливе зростання, залишаючи позаду таких конкурентів, як BOME та WIF. З прогнозованим можливим зростанням, XYZ готовий стати королем мем-коїнів у криптобумі 2025 року!

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XYZ — це головна зірка XYZVerse — відзначеного нагородами мем-коїн-проєкту, який об'єднує азарт спорту та мем-культуру. Цей орієнтований на спільноту проєкт — ідеальне місце для криптоентузіастів та любителів спорту.

Згадайте торговий обсяг Polymarket у $1 млрд під час ажіотажу навколо ставок на вибори у США. А тепер уявіть це на стероїдах із XYZVerse. З мільйонами спортивних беттерів, готових включитися в процес, ранні інвестори в XYZ отримують величезні можливості!

На даний момент XYZ недооцінений, а майбутні лістинги на великих біржах дозволяють учасникам пресейлу розраховувати на можливі величезний прибуток.

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Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) демонструє значні коливання ціни останнім часом. За минулий тиждень вартість впала на 5,7%, а за останній місяць — на 27,79%. Проте за півроку AVAX зріс на 27,85%, що вказує на довгострокове зростання.

Поточний торговий діапазон AVAX — $21,29 — $28,62. 10-денна ковзна середня — $26,55, трохи вище за 100-денну середню на рівні $25,05, що вказує на короткостроковий висхідний тренд. Індекс відносної сили (RSI) становить 68,24, а стохастичний осцилятор — 92,70. Ці показники наближаються до рівнів перекупленості, що може призвести до швидкого зниження ціни.

Якщо ціна підніметься, найближчий опір — $32,37 (зростання на 13% від поточного максимуму в $28,62). Наступний рівень опору — $39,70. У разі зниження найближчийрівень підтримки — $17,70 (на 17% нижче поточного мінімуму в $21,29), а наступний — $10,37. Це вказує на ймовірні значні коливання цін у найближчому майбутньому.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) показав значне зростання за останні 6 місяців, піднявшись на 88,21%. Наразі LINK торгується в діапазоні $15,21 — $21,69, хоча за минулий тиждень ціна знизилася на 9,71%, а за останній місяць — на 3,16%.

Найближчий рівень опору для LINK — $25,11. Якщо ціна подолає цей рівень, вона може досягти $31,59, що забезпечить значне зростання. Водночас найближчий рівень підтримки — $12,15, а падіння нижче може призвести до зниження до $5,67.

Технічні індикатори підтверджують поточний тренд. RSI знаходиться на рівні 64,34, а стохастичний індикатор — 84,24, що говорить про наближення до зони перекупленості. Проста ковзна середня (SMA) за 10 і 100 днів становить $19,46 і $18,63, що вказує на стабільну динаміку. MACD на рівні 0,2772, сигналізуючи про потенційний висхідний рух. LINK може продовжити зростання, якщо подолає рівні опору, але останні короткострокові зниження вимагають обережності.

Polygon (ex-MATIC) (POL)

Polygon (POL) перебуває в низхідному тренді. За останній тиждень ціна знизилася на 4,54%, а за місяць — на 29,13%. За 6 місяців POL втратив 14,13%, що вказує на стійкий тиск продавців.

POL торгується в діапазоні $0,25 — $0,35. Найближчий рівень підтримки — $0,20, найближчий опір — $0,40. 10-денна і 100-денна ковзні середні знаходяться на рівнях $0,32 і $0,31, відповідно. RSI — 68,15, а стохастичний осцилятор — 85,60, що вказує на перекупленість. MACD — 0,00506, натякаючи на можливий висхідний рух.

Якщо ціна подолає опір у $0,40, можливе зростання до $0,50. В іншому випадку пробій підтримки у $0,20 може призвести до падіння до $0,0930. Трейдери уважно стежать за цими рівнями, щоб оцінити подальший рух POL.

Polkadot (DOT) пережив змішані цінові рухи. За останній тиждень ціна знизилася на 1,16%, а за останній місяць — на 23,89%. Проте за 6 місяців DOT зріс на 16,86%, демонструючи довгострокову позитивну динаміку.

Поточний діапазон цін —$3,95 — $5,43. 10-денна SMA становить $5,07, що трохи вище 100-денної SMA на рівні $4,76. RSI — 64,48, наближаючись до зони перекупленості, що може сигналізувати про можливу консолідацію. MACD — 0,09213, вказуючи на бичачий імпульс.

Висновок

AVAX, LINK, POL і DOT виглядають перспективно, але XYZVerse (XYZ) — перший спортивний мем-коїн із цільовим зростанням, що пропонує ще більш захопливу можливість.

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