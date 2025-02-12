Угорська авіакомпанія Wizz Air повідомила про плани з відновлення польотів до України одразу після оголошення будь-якого перемир'я з росією. Про це пише Reuters.
Wizz Air збирається повернутися в Україну одразу після припинення вогню
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За словами генерального директора Йожефа Вараді, протягом шести тижнів компанія готова відкрити близько 30 маршрутів до України.
Це збігається з оцінками Європейського агентства з безпеки польотів (EASA), яке вважає, що для безпечного відновлення українського повітряного простору знадобиться від шести до восьми тижнів.
«У нас є чіткий план щодо відновлення роботи в Україні, бо я вважаю, що це може статися будь-якої миті. Щойно буде оголошено про припинення вогню, ми розпочнемо процес відновлення», — сказав Вараді.
Протягом шести місяців Wizz Air відкриє бази в Києві та Львові.
У перспективі компанія розраховує на перевезення 5 млн пасажирів на рік за 60 маршрутами.
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