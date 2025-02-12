Курс валют на 12 лютого: долар у банках додав 7 копійок, євро — 15 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара у купівлі додав 5 копійок, а у продажу 7 копійок. Євро додало 7 копійок у купівлі та додало 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу додав 3 копійки. Євро додало 5 копійок у купівлі та 11 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−42,02 грн. Євро купують за 42,90 грн, а продають за 43,55 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,80−41,80, євро — 43,35−43,56 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,72−41,75 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 43,28−43,30 грн/євро.

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