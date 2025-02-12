Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 390 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 851 880 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 лютого 2025, 8:12
Втрати ворога за 11 лютого: 1150 російських окупантів, 9 танків, 164 БПЛА та 1 ракета
Втрати ворога
- особового складу — близько 853030 (+1150) осіб,
- танків — 10023 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 20871 (+27) од,
- артилерійських систем — 22976 (+53) од,
- РСЗВ — 1276 (+1) од,
- засоби ППО — 1061 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24919 (+164),
- крилаті ракети — 3057 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 36928 (+121) од,
- спеціальна техніка — 3742 (+1)
Джерело: Мінфін
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