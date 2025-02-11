Stripe може продати акції на суму понад $85 мільярдів

Один із найбільших фінтех-стартапів США, компанія Stripe, розглядає можливість продажу акцій своїм співробітникам. Оцінка компанії при цьому може перевищити $85 мільярдів. Про це пише Bloomberg.

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Ця потенційна угода може призвести до збільшення капіталізації Stripe на 15 мільярдів доларів порівняно з оцінкою у 70 мільярдів доларів, яку компанія отримала минулого року. Проте, ця сума все ще нижча за пікову оцінку у 95 мільярдів доларів, досягнуту під час технологічного буму у 2021 році.

Наразі умови угоди ще знаходяться на стадії обговорення та можуть зазнати змін. Представники Stripe відмовилися від коментарів щодо цієї ситуації. За попередніми даними, компанія планує продати свої акції колишнім співробітникам та деяким поточним інвесторам.

Компанія Stripe, заснована братами Патріком та Джоном Коллісонами, за понад десять років свого існування перетворилася на потужну фінансову установу. Інвестори розглядають Stripe як потенційного кандидата на гучне первинне публічне розміщення акцій (IPO), хоча компанія неодноразово заявляла, що не поспішає виходити на біржу.