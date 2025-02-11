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11 лютого 2025, 18:44

Акції Intel зростають на тлі позитивних відгуків про новий процесор

Акції Intel Corporation зросли на 6% після публікації попередніх тестів нового процесора Core Ultra 9 275HX на базі архітектури Arrow Lake, які продемонстрували перспективні результати в порівнянні з конкурентами. Про це пише investing.com.

Акції Intel Corporation зросли на 6% після публікації попередніх тестів нового процесора Core Ultra 9 275HX на базі архітектури Arrow Lake, які продемонстрували перспективні результати в порівнянні з конкурентами.
Фото Pixabay

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Що відомо

Згідно з оглядом Tom's Hardware, 275HX перевершив AMD Ryzen 9 7945HX3D на 7% у тесті CPU Mark. Примітно, що новий чіп Intel також працює на 34% швидше за свого попередника i9−14900HX і показує перевагу в 9% в однопоточній продуктивності, незважаючи на відставання за тактовою частотою на 400 МГц.

Ці попередні результати викликали інтерес інвесторів, оскільки очікується, що процесори сімейства Arrow Lake-HX будуть встановлені в ігрових ноутбуках, вихід яких планується в найближчому майбутньому, одночасно з випуском мобільної серії Nvidia RTX 50.

Деталі

Інвестори, схоже, оптимістично оцінюють конкурентну перевагу Intel на ринку високопродуктивних процесорів, що відбивається у зростанні акцій компанії. Очікування офіційного випуску ноутбуків з процесорами Arrow Lake-HX, ймовірно, сприяє позитивним настроям, оскільки споживачі та галузеві спостерігачі з нетерпінням чекають, чи реальна продуктивність збігається з цими ранніми тестами.

Хоча результати тестів є багатообіцяючими, справжня перевірка настане, коли продукти дійдуть до споживачів і пройдуть всебічне тестування в різних умовах. Поки що зростання акцій Intel відбиває довіру ринку до останніх технологічних досягнень компанії. В умовах постійного розвитку сфери високопродуктивних обчислень вся увага буде прикута до Intel, щоб побачити, чи компанія зможе зберегти своє лідерство в цьому жорстко конкурентному секторі.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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