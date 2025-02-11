Суд у США призупинив розгляд справи SEC проти Binance

10 лютого 2025 року суд США схвалив спільне клопотання Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) та Binance про призупинення розгляду справи на 60 днів. Про це йдеться у повідомленні Binance.

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Що це означає

Це рішення пов’язане зі створенням спеціальної крипто-групи під керівництвом в.о. голови SEC Марка Т. Уєди, яка працюватиме над новими правилами для ринку цифрових активів.

Binance привітала це рішення, зазначивши, що воно дозволить зосередитися на розвитку біржі:

«Ми вдячні тимчасовому голові Уєді за його виважений підхід до забезпечення належної законодавчої та регуляторної уваги до цифрових активів у цю нову, золоту еру блокчейну в США та в усьому світі. Справа SEC завжди була безпідставною, і ми прагнемо залишити її позаду, щоб і надалі зосереджуватися на тому, аби Binance залишалася найбільш захищеною, ліцензованою та надійною біржею у світі».