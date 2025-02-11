Курс валют на вечір 11 лютого: долар та євро зросли на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 26 копійок у купівлі та на 27 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 11 лютого Закриття 11 лютого Зміни долар 41,59/41,62 41,72/41,75 13/13 євро 42,86/42,87 43,12/43,14 26/27

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,95 грн. Євро купують за 42,83 грн, а продають за 43,40 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,80−41,77, євро — 43,30−43,45 грн.

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