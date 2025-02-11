До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 26 копійок у купівлі та на 27 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 11 лютого: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 11 лютого
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Закриття 11 лютого
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Зміни
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41,59/41,62
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41,72/41,75
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13/13
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42,86/42,87
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43,12/43,14
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26/27
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,95 грн. Євро купують за 42,83 грн, а продають за 43,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,80−41,77, євро — 43,30−43,45 грн.
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