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11 лютого 2025, 17:48

Інвестиції в штучний інтелект злетять у 2025 році на 104% — дослідження

Нове дослідження IDC AInomics прогнозує значний стрибок інвестицій у штучний інтелект (ШІ) у 2025 році. Очікується, що вони зростуть щонайменше втричі та становитимуть значну частку від загального бюджету компаній. Ключовим драйвером цього зростання стане генеративний ШІ. Про це пише mezha.media.

Нове дослідження IDC AInomics прогнозує значний стрибок інвестицій у штучний інтелект (ШІ) у 2025 році.
Фото Pixabay

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Деталі дослідження

Дослідження, проведене IDC за підтримки Lenovo, охоплювало регіон EMEA та ґрунтувалося на опитуванні 620 бізнес-лідерів з провідних компаній.
Результати опитування свідчать про те, що 94% проєктів зі ШІ виправдали або навіть перевищили очікування компаній.

72% підприємств, які планують масштабувати свої ініціативи у сфері ШІ, мають намір користуватися професійними послугами зі штучного інтелекту.

Прогноз зростання інвестицій

Очікується, що інвестиції в ШІ у 2025 році зростуть на 104%. Цей оптимістичний прогноз базується на тому, що дедалі більше компаній бачать відчутні переваги ШІ для свого бізнесу.

Зміна пріоритетів

Зі збільшенням інвестицій у ШІ змінюються й пріоритети. Генеративний ШІ стане ключовим напрямком розвитку протягом наступних 12 місяців. Його частка зросте майже вчетверо — з 12% до 44%.

Інші напрямки інвестицій

Раніше найбільшою сферою інвестицій були програми із вбудованим ШІ. Зараз же компанії зосереджують свої витрати на розробці та управлінні моделями ШІ — 32%.

Виклики

Попри оптимістичні настрої, опитані компанії також виділили й виклики, з якими вони зіштовхнулися під час впровадження ШІ. Серед них головні — труднощі з масштабуванням (30%) та проблеми з якістю даних (29%).

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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