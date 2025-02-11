Нове дослідження IDC AInomics прогнозує значний стрибок інвестицій у штучний інтелект (ШІ) у 2025 році. Очікується, що вони зростуть щонайменше втричі та становитимуть значну частку від загального бюджету компаній. Ключовим драйвером цього зростання стане генеративний ШІ. Про це пише mezha.media.
Інвестиції в штучний інтелект злетять у 2025 році на 104% — дослідження
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Деталі дослідження
Дослідження, проведене IDC за підтримки Lenovo, охоплювало регіон EMEA та ґрунтувалося на опитуванні 620 бізнес-лідерів з провідних компаній.
Результати опитування свідчать про те, що 94% проєктів зі ШІ виправдали або навіть перевищили очікування компаній.
72% підприємств, які планують масштабувати свої ініціативи у сфері ШІ, мають намір користуватися професійними послугами зі штучного інтелекту.
Прогноз зростання інвестицій
Очікується, що інвестиції в ШІ у 2025 році зростуть на 104%. Цей оптимістичний прогноз базується на тому, що дедалі більше компаній бачать відчутні переваги ШІ для свого бізнесу.
Зміна пріоритетів
Зі збільшенням інвестицій у ШІ змінюються й пріоритети. Генеративний ШІ стане ключовим напрямком розвитку протягом наступних 12 місяців. Його частка зросте майже вчетверо — з 12% до 44%.
Інші напрямки інвестицій
Раніше найбільшою сферою інвестицій були програми із вбудованим ШІ. Зараз же компанії зосереджують свої витрати на розробці та управлінні моделями ШІ — 32%.
Виклики
Попри оптимістичні настрої, опитані компанії також виділили й виклики, з якими вони зіштовхнулися під час впровадження ШІ. Серед них головні — труднощі з масштабуванням (30%) та проблеми з якістю даних (29%).
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