Фʼючерси на американські фондові індекси падають через очікування коментарів Пауелла

Фʼючерси на американські фондові індекси знизилися через очікування інвесторів на коментар голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. Про це пише Reuters.

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Його виступ перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників Конгресу США очікується після публікації січневого індексу споживчих цін у середу, 12 лютого.

Чому це важливо?

Інвестори стежать за коментарями Пауелла та інших керівників ФРС, щоб зрозуміти, як мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом, вплинуть на інфляцію та економічне зростання США. Головне питання — чи будуть знижувати на цьому тлі ставку ФРС.