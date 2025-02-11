Фʼючерси на американські фондові індекси знизилися через очікування інвесторів на коментар голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. Про це пише Reuters.
11 лютого 2025, 16:53
Фʼючерси на американські фондові індекси падають через очікування коментарів Пауелла
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Його виступ перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників Конгресу США очікується після публікації січневого індексу споживчих цін у середу, 12 лютого.
Чому це важливо?
Інвестори стежать за коментарями Пауелла та інших керівників ФРС, щоб зрозуміти, як мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом, вплинуть на інфляцію та економічне зростання США. Головне питання — чи будуть знижувати на цьому тлі ставку ФРС.
Джерело: Мінфін
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