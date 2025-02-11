Світові поставки смартфонів зросли на 6,4% у 2024 році

Постачання смартфонів у світі за підсумками 2024 року збільшилися на 6,4% — до 1,24 млрд штук, за попередніми розрахунками International Data Corporation (IDC).

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Постачання смартфонів

У тому числі у жовтні-грудні вони зросли на 2,4% у річному вираженні і досягли 331,7 млн штук. Продаж підвищився шостий квартал поспіль.

«Ми очікуємо, що ринок продовжить зростати в 2025 році, хоча і повільнішими темпами», — наголошується в повідомленні дослідницької компанії.

«Сильне зростання, що спостерігалося в 2024 році, доводить стійкість ринку смартфонів всупереч макроекономічним проблемам, що зберігаються, побоюванням з приводу валютних курсів на ринках, що розвиваються, інфляції, що зберігається, і помірному попиту», — заявила глава відділу досліджень в IDC Worldwide Tracker Набіла Попал.

«Хоча ми зберігаємо оптимізм щодо подальшого зростання у 2025 році, загроза підвищення мит новою адміністрацією США посилила невизначеність у галузі», — додала вона.

Американський Apple Inc. та південнокорейська Samsung Electronics зберегли за собою лідируючі позиції на світовому ринку, незважаючи на скорочення продажів минулого року.