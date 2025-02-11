Газ у Європі подорожчав до дворічного максимуму — $622 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу в Європі (контракт «на день вперед» на голландському хабі TTF) на закритті понеділкових торгів була на рівні $622 за тисячу кубометрів. Усього за день торгів ціна зросла на 5%.

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Зростання цін

Досягнутий рівень є максимальним за останні більш ніж два роки (з 7 лютого 2023 року). У січні 2025 року показник був $512, з початку лютого — $581.

Найближчими днями варто очікувати на подальше зростання котирувань, оскільки в регіон прийдуть холоди.

При цьому погоду в Європі не можна назвати екстремально холодною — вона відповідає кліматичній нормі. У січні в регіоні було на один градус тепліше за норму і минулорічний показник.

За актуальним прогнозом, температура повітря в лютому прогнозується в Європі на рівні кліматичної норми (на один градус прохолодніше) і на п'ять градусів холодніша, ніж у лютому 2024 року.