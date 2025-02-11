Британія готується продати рекордний обсяг 10-річних облігацій на суму $16 млрд

Великобританія готується продати рекордний обсяг 10-річних облігацій на суму $16 млрд. Це відбувається після того, як цінні папери залучили безпрецедентний рівень попиту з боку інвесторів, які прагнуть зафіксувати прибутковість, поки вона перебуває на максимальних за кілька десятиліть рівнях. Про це пише investing.com.

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Уряд Великобританії отримав заявки на новий борг, що перевищують $175 млрд. Продаж здійснюється через банки в рамках процесу синдикації.

Цей продаж перевершує попередній рекорд попиту, встановлений менше місяця тому. Це демонструє сильне бажання інвесторів скористатися поточними рівнями доходності, тоді як Банк Англії продовжує тенденцію до зниження процентних ставок.

Такий високий попит також вказує на готовність трейдерів не звертати уваги на побоювання щодо фіскальної цілісності та надмірної пропозиції, які раніше турбували уряд Великобританії та ринок облігацій на початку року, що призвело до значного зростання прибутковості.