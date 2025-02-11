Visa спрощує процес додавання карток до цифрових гаманців

Visa оголосила про запуск в Україні технології Tap to Add Card. Вона знаменує нову віху в процесі передачі даних карток до цифрових гаманців, про це повідомляє пресслужба компанії.

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Про нову технологію

Ця інноваційна технологія є відповіддю на зростання потреби в безпечних та оптимізованих цифрових платіжних рішеннях. Вона дозволяє власникам карток додавати безконтактні картки Visa до цифрових гаманців, просто торкнувшись ними свого мобільного пристрою.

Забезпечуючи підвищену безпеку та зручність, Tap to Add Card усуває необхідність у громіздкому процесі ручного введення номеру картки, що спричиняє помилки та створює вразливості, якими користуються шахраї, прагнучи отримати доступ до конфіденційних даних рахунку.

Після доторку генерується унікальний одноразовий код, підтверджений сервісом Visa Chip Authenticate, і дані картки безпечно передаються до гаманця, пропонуючи значно швидшу та безпечнішу альтернативу традиційним методам.

Переваги для екосистеми

Технологія Tap to Add Card створена, щоб принести користь усім гравцям платіжної екосистеми. Створюючи досвід, подібний до платежів у фізичних магазинах, вона дає власникам карток змогу додавати картки до цифрових гаманців швидше, зручніше та безпечніше, стимулюючи поширення цифрових платежів.

Tap to Add Card допоможе емітентам зменшити ризики шахрайства з наданням токенів та пов’язані з цим витрати, спростити процес додавання карток до гаманця, що призведе до зменшення кількості запитів у службу підтримки клієнтів, а також покращити показники схвалення транзакцій.