Маск запропонував $97,4 млрд за OpenAI: йому відмовили

Група інвесторів на чолі з Ілоном Маском запропонувала купити некомерційну організацію, що контролює OpenAI, за $97,4 млрд, але отримала відмову. Про це повідомляє WSJ.

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Відповідь Маску

«Спасибі. Але ми купимо Twitter за $9,74 млрд, якщо хочете», — відреагував генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

До консорціуму входять Маск, його стартап у сфері ШІ під назвою xAI, а також давні інвестори в інші його бізнеси, включно з Baron Capital Group, Valor, Atreides, Vy Capital, 8VC Джо Лонсдейла і фондом, очолюваним CEO Endeavor Арі Емануелем.

Глава Tesla і X розраховує повернути OpenAI статус «сили добра з відкритим вихідним кодом із фокусом на безпеку, якою вона колись була», йдеться в заяві.

Деталі

Згідно з виданням, у разі реалізації угоди на xAI чекає злиття з OpenAI.

У бесіді з Bloomberg засновник Telluride Legal Strategies Роб Розенберг не зміг оцінити серйозність намірів Маска і його мотиви.

За його словами, навіть у разі невдачі, такі дії підприємця здатні ускладнити перетворення OpenAI з некомерційної організації на багатомільярдного комерційного ШІ-гіганта, проти якого він виступав.