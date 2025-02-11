Укренерго скасувало аварійні відключення

Застосовані вранці, 11 лютого, аварійні відключення світла скасовані. Про це повідомляє «Укренерго».

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Що відомо

«Через нічну та ранкову ракетні атаки на об'єкти енергетики — вранці вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії. Наразі, після стабілізації ситуації в енергосистемі, ГАВ були скасовані. Усі знеструмлені споживачі будуть заживлені найближчим часом», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У зв'язку з масованою ракетною атакою станом на 07:00 ранку 11 лютого Укренерго застосувало аварійні відключення електроенергії.