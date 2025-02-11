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11 лютого 2025, 11:15

Чому ця криптовалюта має всі причини перевершити Dogecoin у 2025 році

У світі криптовалют, який постійно розвивається, нова зірка готується залишити Dogecoin позаду вже у 2025 році. Переконливі фактори підтримують її зростання, і ця криптовалюта може стати наступним лідером ринку. Розібравшись із цими факторами, можна зрозуміти, як вона незабаром приверне увагу ентузіастів і інвесторів.

У світі криптовалют, який постійно розвивається, нова зірка готується залишити Dogecoin позаду вже у 2025 році.

XYZ: Наступний чемпіон серед мем-коїнів, готовий домінувати у 2025 році

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🏆 Гра розпочалася, і XYZ прямує до рекордних прибутків із невпинним імпульсом!
Цей вибуховий мем-коїн у спортивній ніші готовий стати найбільшою сенсацією 2025 року та вже привернув увагу як криптоентузіастів, так і спортивних фанатів по всьому світу.

🚀XYZ готується до приголомшливого зростання
Залишаючи позаду таких конкурентів, як BOME і WIF, XYZ націлений на можливе неймовірне зростання, щоб завоювати корону мем-коїнів у криптовалютному бичачому забігу 2025 року!

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XYZ — головний гравець в екосистемі XYZVerse — переможець у номінації «Найкращий новий мем-проєкт». Це не просто токен, а екосистема, яка об'єднує азарт спорту та мем-культуру, створюючи ідеальне місце для криптоентузіастів і спортивних уболівальників.

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Dogecoin (DOGE)

💰 Ціна Dogecoin нещодавно коливалася між $0.20 та $0.29.
📉 За останній тиждень знизилася на 6.50%.
📉 За останній місяць падіння склало 25.19%.
📈 Однак за останні 6 місяців DOGE виріс на 135.72%, що вказує на довгострокову перспективу зростання.

Технічний аналіз DOGE

📊 Індикатор відносної сили (RSI) — 50.27, що вказує на нейтральний ринок.
📊 Стохастичний осцилятор — 72.04, що близько до зони перекупленості та натякає на можливу корекцію вниз.
📊 MACD показує -0.0009278, що вказує на слабкий ведмежий тренд.
📊 10-денна і 100-денна ковзні середні складають $0.25, що підтверджує поточний рівень ціни.

Ключові рівні підтримки та опору

📈 Найближчий рівень опору — $0.34.
📌 Якщо DOGE подолає цей рівень, наступна ціль — $0.43 (зростання більш ніж на 47%).
📉 Найближчий рівень підтримки — $0.16.
📌 Якщо ціна впаде нижче, друга підтримка знаходиться на рівні $0.0679 (падіння на 70%).

📌 Майбутнє DOGE залежить від того, чи проб'є він ключові рівні опору чи підтримки.

Висновок

Хоча DOGE, PEPE та MOG демонструють вражаюче зростання, XYZVerse ($XYZ) націлений на перевагу у 2025 році завдяки унікальному поєднанню спорту та мемів, а також високій залученості спільноти.

📌 Дізнайтеся більше про XYZVerse ($XYZ)

Джерело: Мінфін
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