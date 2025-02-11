Курс валют на 11 лютого: долар у банках додав 5 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та додало 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу додав 1 копійку. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,95 грн. Євро купують за 42,70 грн, а продають за 43,45 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,75−41,74, євро — 43,25−43,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,59−41,62 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 42,86−42,87 грн/євро.

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