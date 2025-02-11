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11 лютого 2025, 9:37

У Нідерландах різко впали продажі Tesla. Причина — негативне ставлення до Маска

У Нідерландах у січні різко знизилися продажі Tesla на фоні зростаючого негативного ставлення до Ілона Маска. Про це пише nltimes.nl.

У Нідерландах у січні різко знизилися продажі Tesla на фоні зростаючого негативного ставлення до Ілона Маска.

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Деталі

«Продажі Tesla в Нідерландах зазнали значного падіння в січні, хоча загальний ринок електричних транспортних засобів у країні показав значний ріст. Це зниження викликало припущення, що публічний імідж генерального директора Ілона Маска може впливати на настрої споживачів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у січні Tesla продала лише 900 нових автомобілів у Нідерландах, що стало найнижчим показником продажів за останні 18 місяців.

Тоді як конкуренти, такі як Kia, Volkswagen та Volvo, суттєво обігнали компанію Маска. Лідером став Kia EV3 з 4102 проданими авто, тоді як Tesla Model Y і Model 3 зайняли лише четверте та п’яте місця за кількістю продаж.

Продажі Tesla у Нідерландах впали в січні до найнижчого рівня за 18 місяців, навіть на тлі зростання ринку електромобілів на 28,2% порівняно з минулим роком.

Хоча такі фактори, як державні стимули та проблеми з ланцюжком поставок, можуть відігравати свою роль, неоднозначний публічний імідж Маска розглядається як потенційна причина зниження популярності Tesla, пише видання.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
11 лютого 2025, 9:52
#
Весь світ очикую виходу оновлення модельного ряду в першому кварталі, а тут теки висновки))))
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
11 лютого 2025, 10:14
#
Это современная «журналистика». В одной статье выдвинули одну из теорий, другая статья ссылаясь на неё посчитало это одной из причин, а минфин «Причина — негативне ставлення до Маска» без упоминания других, которые более реальные)
+
0
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 11:35
#
Який оновлений модельний ряд у Тесли яка роками випускає одне і те саме?
+
0
Moonlighter
Moonlighter
11 лютого 2025, 12:10
#
Для этого нужно за новостями следить. Загугли «new tesla model y».
+
0
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 12:20
#
Я слідкую, і навіть вже бачив огляди нової тесли яка вже є в продажу.
https://youtu.be/6qAq7vePCnM

З огляду виходить що оновлення в оновленій Теслі треба шукати десь приблизно так як їх шукають у оновленнях iOS.

https://autoblog.spidersweb.pl/tesla-model-y-juniper-polska-cena-launch-edition
«
Różnica wnętrz w modelach jest ogromna i łatwo zauważalna, tak jak pomiędzy «jest nic» i «nie ma nic»
»
+
0
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 12:26
#
А вцілому люблю читати відгуки людей які самі ніц не розуміють, навіть не намагались дізнатись що розуміють інші - але вже біжуть робити висновки.
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