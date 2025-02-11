У Нідерландах у січні різко знизилися продажі Tesla на фоні зростаючого негативного ставлення до Ілона Маска. Про це пише nltimes.nl.
У Нідерландах різко впали продажі Tesla. Причина — негативне ставлення до Маска
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Деталі
«Продажі Tesla в Нідерландах зазнали значного падіння в січні, хоча загальний ринок електричних транспортних засобів у країні показав значний ріст. Це зниження викликало припущення, що публічний імідж генерального директора Ілона Маска може впливати на настрої споживачів», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у січні Tesla продала лише 900 нових автомобілів у Нідерландах, що стало найнижчим показником продажів за останні 18 місяців.
Тоді як конкуренти, такі як Kia, Volkswagen та Volvo, суттєво обігнали компанію Маска. Лідером став Kia EV3 з 4102 проданими авто, тоді як Tesla Model Y і Model 3 зайняли лише четверте та п’яте місця за кількістю продаж.
Продажі Tesla у Нідерландах впали в січні до найнижчого рівня за 18 місяців, навіть на тлі зростання ринку електромобілів на 28,2% порівняно з минулим роком.
Хоча такі фактори, як державні стимули та проблеми з ланцюжком поставок, можуть відігравати свою роль, неоднозначний публічний імідж Маска розглядається як потенційна причина зниження популярності Tesla, пише видання.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 6
https://youtu.be/6qAq7vePCnM
З огляду виходить що оновлення в оновленій Теслі треба шукати десь приблизно так як їх шукають у оновленнях iOS.
https://autoblog.spidersweb.pl/tesla-model-y-juniper-polska-cena-launch-edition
«
Różnica wnętrz w modelach jest ogromna i łatwo zauważalna, tak jak pomiędzy «jest nic» i «nie ma nic»
»