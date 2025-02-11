Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 390 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 851 880 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 лютого 2025, 8:10
Втрати ворога за 10 лютого: 1 390 російських окупантів, 13 танків, 132 БПЛА та 2 ракети
Втрати ворога
- особового складу — близько 851 880 (+1390) осіб,
- танків — 10014 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 20844 (+31) од,
- артилерійських систем — 22923 (+44) од,
- РСЗВ — 1275 (+2) од,
- засоби ППО — 1060 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24755 (+132),
- крилаті ракети — 3056 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 36807 (+169) од,
- спеціальна техніка — 3741 (+1)
Джерело: Мінфін
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