Nokia призначила нового генерального директора, сподіваючись на відродження компанії

Фінська компанія Nokia оголосила про призначення нового генерального директора — Джастіна Хотарда, який раніше очолював групу з питань центрів обробки даних та штучного інтелекту в Intel. Він замінить Пекку Лундмарка на посаді з 1 квітня 2025 року. Це рішення спрямоване на подолання десятирічної стагнації. Про це пише FT.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому це важливо?

Nokia намагається повернутися до зростання після тривалого періоду труднощів. Доходи компанії досі значно нижчі, ніж у 2016 році, коли вона завершила поглинання Alcatel-Lucent. Ціна акцій також залишається нижчою за рівень, зафіксований на момент оголошення угоди.

Досвід нового керівника

Джастін Хотард має значний досвід у сферах штучного інтелекту та центрів обробки даних, які Nokia вважає ключовими для майбутнього зростання. Голова ради директорів Nokia Сарі Балдауф зазначила, що Хотард «має досвід прискорення зростання технологічних компаній».

Останні результати Nokia

У 2024 році компанія показала кращі, ніж очікувалося, результати. Продажі в четвертому кварталі зросли на 10%, але загалом за рік вони скоротилися на 9%.