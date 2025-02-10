До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро зросло на 9 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 10 лютого: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 10 лютого
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Закриття 10 лютого
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Зміни
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41,50/41,55
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41,59/41,62
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9/7
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42,80/42,84
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42,89/42,91
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9/7
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−40,90 грн. Євро купують за 42,75 грн, а продають за 43,42 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,75−41,73, євро — 43,27−43,45 грн.
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