Курс валют на вечір 10 лютого: долар та євро подорожчали на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро зросло на 9 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 10 лютого Закриття 10 лютого Зміни долар 41,50/41,55 41,59/41,62 9/7 євро 42,80/42,84 42,89/42,91 9/7

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−40,90 грн. Євро купують за 42,75 грн, а продають за 43,42 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,75−41,73, євро — 43,27−43,45 грн.

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