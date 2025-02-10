Акції Південної Африки злетіли до рекордних позначок через мита Трампа та ціни на золото

Провідний фондовий індекс Південної Африки (FTSE JSE) досяг рекордного рівня на тлі зростання цін на золото, спровокованого заявами президента США Дональда Трампа щодо нових мит. Про це пише Bloomberg.

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Ключові факти:

Індекс FTSE JSE зріс на 0,5% у понеділок, продовжуючи позитивну динаміку п'ятий день поспіль та перевищивши пікові значення грудня.

Цього року індекс зріс приблизно на 7% в доларовому еквіваленті, тоді як індекс країн, що розвиваються MSCI Emerging Market Index, зріс лише на 3%.

Лідерами зростання стали золотодобувні компанії, чий субіндекс піднявся на 2,3%.

Вартість золота досягла нових максимумів через побоювання інвесторів щодо інфляції, спричиненої митною політикою Трампа.

Рішення Трампа припинити допомогу Південній Африці посилило напруженість між двома країнами через земельну політику ПАР, відносини з Іраном і росією та опозицію до Ізраїлю.

Детальніше:

Зростання південноафриканського фондового індексу пояснюється кількома факторами. По-перше, інвестори зосереджені на економічних перспективах країни, попри погіршення відносин зі США. По-друге, значний вплив на зростання індексу мало підвищення цін на золото, що традиційно вважається безпечним активом у періоди економічної та політичної нестабільності.

Рішення президента Трампа щодо запровадження нових мит викликало побоювання щодо інфляції, що сприяло зростанню попиту на золото та, відповідно, його ціни. Це, своєю чергою, позитивно вплинуло на акції золотодобувних компаній, які є значною частиною південноафриканського фондового ринку.

Проте, політична напруга між США та Південною Африкою, викликана рішенням Трампа припинити допомогу країні, може створити додаткові ризики для інвесторів у майбутньому.