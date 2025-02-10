Які виплати та пільги доступні військовим та ветеранам

Академія Мінфін спільно з компанією Smart Family Office продовжують безплатний освітній проєкт « Фінансова грамотність для військових ». Другий випуск допоможе розібратися, які соціальні гарантії держава пропонує військовим і ветеранам та як отримати виплати.

Часто військові та ветерани стикаються з труднощами під час оформлення й отримання виплат. Одна з причин — недостатня обізнаність зі своїми правами, належними пільгами та процедурами оформлення необхідних документів.

Саме тому в другому випуску разом з експерткою ми розбираємо всі основні аспекти цієї теми.

Переглянути відео можна за посиланням.

Про експертів

Тему розкривають спікерка курсу Аліна Шух та Оксана Яворська — юристка ГО «Правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип».

Які теми є у випуску

Цей випуск є покроковим гідом для військових та ветеранів щодо отримання виплат під час та після служби. Ви дізнаєтесь, як їх правильно оформити, які є підводні камені й типові помилки.

Також експертка детально розкриває тему пенсій, страхових компенсацій та допомоги в разі поранення чи загибелі військового.

Ви почуєте відповіді на поширені запитання:

Які виплати передбачені для військових під час та після завершення служби?

Як оформити виплати за поранення та які документи для цього потрібні?

Що потрібно знати родичам про процедуру отримання допомоги у разі загибелі військового?

Які пільги передбачені для дітей військових, зокрема в освіті та соціальній підтримці?

Які пільги доступні для військових, ветеранів та їхніх родин у сфері медицини, освіти й реабілітації?

Який пакет документів потрібен для оформлення статусу учасника бойових дітей?

Чи можна подати заяву на виплати онлайн? Якщо так, через які ресурси це можна зробити?

Що ви отримаєте додатково

Після перегляду відео ви отримаєте низку матеріалів, які полегшать пошук інформації та сам процес оформлення виплат:

чекліст із переліком корисних посилань, установ та документів, які необхідно зібрати для отримання виплат;

шаблони заяв для подання на різні види виплат;

контакти для отримання консультацій і допомоги.

Нагадаємо, що доступ до курсу надається безплатно та без часових обмежень. Відеоматеріали можна переглядати в довільному порядку та в зручному темпі. Запрошуємо переглянути перші два випуски.

Організатори та партнери проєкту

Організатором проєкту є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів: