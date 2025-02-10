9 лютого 2025 року складність майнінгу біткоїна досягла нового історичного максимуму, збільшившись на 5,61% до позначки 114,17 T. Це свідчить про активізацію майнерів, які використовують все більше обчислювальних ресурсів та електроенергії для видобутку нових блоків. Про це пише Incrypted.
10 лютого 2025, 16:44
Складність майнінгу біткоїна зросла на 5,61% і оновила історичний максимум
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Основні цифри:
- Середній хешрейт мережі біткоїна становить 838,20 EH/s.
- Складність майнінгу автоматично оновлюється кожні 2016 блоків (приблизно кожні два тижні).
Чому це важливо?
Зростання складності майнінгу вказує на збільшення конкуренції серед майнерів. Наступний перерахунок відбудеться орієнтовно 23 лютого 2025 року.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Ви впевнені? бо халвінг біткоіна відбувається раз на чотири роки, кожні 210 000 блоків, за прогнозами на Бінанс, очікується, що наступний халвінг Bitcoin відбудеться у 2028 році.
https://www.binance.com/uk-UA/events/bitcoin-halving
якраз, щоб халвінг не пришвидшувався, і відбувається зменшення вартості винагороди за майнінг біткоіна, інакше біткоін увесь давно б намайнили вже