Протягом січня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $5,5 млрд, а експортували — на $3,2 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $4,1 млрд, що становить 74% загальних обсягів імпортованих товарів. Про це йдеться у повідомленні Митниці.
За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд
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Товарообіг
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні 2025 році склало 0,49 дол/кг.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $1,4 млрд, Польща — $487 млн і Туреччина — $389 млн.
Експортували з України найбільше до Польщі — на $352 млн, Італії — на $205 млн, Іспанії — на $202 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:
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машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 12,9 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;
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продукція хімічної промисловості — $901 млн
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 7,3 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;
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паливно-енергетичні — $734 млн
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 14,2 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
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продовольчі товари — $1,8 млрд
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метали та вироби з них — $325 млн
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машини, устаткування та транспорт — $282 млн
За січень 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 22,2 млн грн.
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