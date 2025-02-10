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10 лютого 2025, 15:49

За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд

Протягом січня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $5,5 млрд, а експортували — на $3,2 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $4,1 млрд, що становить 74% загальних обсягів імпортованих товарів. Про це йдеться у повідомленні Митниці.

Протягом січня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $5,5 млрд, а експортували — на $3,2 млрд.
Фото: depositphotos

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Товарообіг

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні 2025 році склало 0,49 дол/кг.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $1,4 млрд, Польща — $487 млн і Туреччина — $389 млн.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $352 млн, Італії — на $205 млн, Іспанії — на $202 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 12,9 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;

  • продукція хімічної промисловості — $901 млн

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 7,3 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

  • паливно-енергетичні — $734 млн

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 14,2 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари — $1,8 млрд

  • метали та вироби з них — $325 млн

  • машини, устаткування та транспорт — $282 млн

За січень 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 22,2 млн грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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