Ціни на газ у Європі зросли до максимуму за останні два роки

Ціни на природний газ у Європі зросли до максимуму за останні два роки, оскільки низькі температури прискорюють зменшення запасів у сховищах. Про це передає Bloomberg.

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Зростання цін

У понеділок, 10 лютого, ф’ючерси на газ на європейській біржі ІСЕ дорожчають на 5,4% — до 58,75 євро за МВт-год, це найвищий показник з лютого 2023 року.

Погода диктує ціни

Прогноз погоди передбачає суттєве похолодання у Північно-Західній Європі найближчими днями, що може підвищити попит на газ для опалення та додатково стимулюватиме підвищення цін. Збільшення споживання палива може призвести до подальшого виснаження запасів у європейських сховищах, які вже є найнижчими для цієї пори року з 2022 року.

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Прохолодна погода та слабкий вітер по всій Європі призвели до збільшення споживання газу цієї зими та зниження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Наразі європейські сховища заповнені лише на 49% порівняно з 67% в той самий час минулого року, а отже у теплі місяці Європі доведеться купити більше газу, щоб їх заповнити знову.

«Ризик того, що Європейський Союз увійде у весну з дуже низькими запасами газу, зріс за останні пару тижнів. Не тільки ф’ючерс на наступний місяць різко зріс, але ми також побачили зростання цін за календарем 2026−2027 років», — каже головний аналітик Global Risk Management Арне Ломан Расмуссен.

Згідно із прогнозом ICIS, споживання газу в Європі цього місяця зросте на 17% порівняно з минулим роком, прогнозується, що до кінця зими рівень заповненості європейських сховищ впале до 37%.