Фонд гарантування у січні реалізував активи банків на 34,5 мільйона

У січні 2025 року за результатами аукціонів сума реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становила 34,5 млн грн. Про це повідомляє ФГВФО.

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Що відомо

«Протягом січня 2025 року в системі Prozorro.Продажі було оголошено 836 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Результативними були 13 аукціонів з продажу активів 4 банків. Сума торгів становила 34,5 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 68,6% із цієї суми (23,7 млн грн) забезпечено завдяки продажу кредитів юридичних осіб. Решту становили продаж нерухомого майна (майже 8,4 млн грн), земельних ділянок (2 млн грн), кредитів фізичних осіб (0,5 млн грн).

За словами директора департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександра Кульчицького, січень видався досить успішним за підсумками продажів кредитів юридичних осіб. «Фонд продовжує докладати зусиль для пожвавлення попиту на такі найскладніші для реалізації активи, зокрема шляхом запровадження галузевого підходу до продажу пулів кредитів юридичних осіб», — наголосив він.

Деталі

На сьогодні за результатами успішних аукціонів за січень отримано оплату за 11 лотів на суму майже 34,1 млн грн. Кошти за 2 лоти на суму 0,4 млн грн поки очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному за сумою пропозиції учаснику аукціону, якщо такий був.

У Фонді нагадали, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.