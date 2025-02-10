Долар зміцнився у понеділок, оскільки нові погрози тарифів від Трампа послабили інтерес до ризику, нависнувши над сировинними ринками та чинивши тиск на євро, австралійський та канадський долари. Про це пише Reuters.
Долар зростає на загостренні торгових війн Трампа
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Вартість валют
Індекс USD торгувався на рівні 108,30 до 11:07, додаючи 0,23% з початку дня.
Трамп повідомив, що оголосить про введення нових 25%-их тарифів на весь імпорт сталі і алюмінію в США пізніше в понеділок, а також про введення тарифів у відповідь у вівторок або середу, які будуть застосовуватися до всіх країн і відповідати тарифним ставкам, що стягуються.
Все це посилює занепокоєння інвесторів з приводу глобальної торгової війни, оскільки мита Китаю у відповідь на американські товари повинні набути чинності в понеділок.
«Поки неясно, чи стануть нові тарифи Трампа на сталь і алюміній стратегією переговорів, від якої він може відмовитися пізніше», — сказав Васу Менон, керуючий директор з інвестиційної стратегії в OCBC.
«Ринки будуть напружені та волатильні у міру загострення торгової війни. Інвесторам потрібно виявляти обережність та готуватися до можливої турбулентності».
Євро знизився на 0,13% до $1.0313, торгуючись неподалік більш ніж дворічного мінімуму $1.0146, досягнутого минулого тижня, оскільки інвестори готуються до тарифів, які Трамп неодноразово погрожував ввести проти Європи.
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