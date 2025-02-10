Долар зростає на загостренні торгових війн Трампа

Долар зміцнився у понеділок, оскільки нові погрози тарифів від Трампа послабили інтерес до ризику, нависнувши над сировинними ринками та чинивши тиск на євро , австралійський та канадський долари. Про це пише Reuters.

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Вартість валют

Індекс USD торгувався на рівні 108,30 до 11:07, додаючи 0,23% з початку дня.

Трамп повідомив, що оголосить про введення нових 25%-их тарифів на весь імпорт сталі і алюмінію в США пізніше в понеділок, а також про введення тарифів у відповідь у вівторок або середу, які будуть застосовуватися до всіх країн і відповідати тарифним ставкам, що стягуються.

Все це посилює занепокоєння інвесторів з приводу глобальної торгової війни, оскільки мита Китаю у відповідь на американські товари повинні набути чинності в понеділок.

«Поки неясно, чи стануть нові тарифи Трампа на сталь і алюміній стратегією переговорів, від якої він може відмовитися пізніше», — сказав Васу Менон, керуючий директор з інвестиційної стратегії в OCBC.

«Ринки будуть напружені та волатильні у міру загострення торгової війни. Інвесторам потрібно виявляти обережність та готуватися до можливої турбулентності».

Євро знизився на 0,13% до $1.0313, торгуючись неподалік більш ніж дворічного мінімуму $1.0146, досягнутого минулого тижня, оскільки інвестори готуються до тарифів, які Трамп неодноразово погрожував ввести проти Європи.