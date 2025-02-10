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10 лютого 2025, 13:55

Мавпячий інцидент паралізував Шрі-Ланку: країна занурилася в темряву

У Шрі-Ланці сталася масштабна аварія в енергетичній системі, яка призвела до відключення електроенергії по всій країні. І, як це не дивно, причиною цього інциденту стала мавпа. Про це пише BBC.

У Шрі-Ланці сталася масштабна аварія в енергетичній системі, яка призвела до відключення електроенергії по всій країні.
Фото Pixabay

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Що відомо

За повідомленням BBC, влада Шрі-Ланки звинувачує мавпу в національному блекауті. Тварина проникла на електростанцію, розташовану на південь від Коломбо, і зачепила мережевий трансформатор, що спричинило серйозний збій в роботі енергетичної системи.

Міністр енергетики Кумара Джаякоді заявив, що саме мавпа, потрапивши на трансформатор, стала причиною дисбалансу в системі, що призвело до масштабного відключення електроенергії.

Наразі електропостачання поступово відновлюється по всій країні. Першочергово відновлюють роботу лікарень та водоочисних станцій, оскільки їх безперебійна робота є критично важливою для забезпечення життєдіяльності населення.

Деталі

Офіційні особи прогнозують, що повне відновлення електропостачання може зайняти кілька годин.

Цей інцидент викликав хвилю жартів та критики в соціальних мережах. Користувачі висміюють ситуацію та критикують владу за недостатню надійність енергетичної інфраструктури.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
10 лютого 2025, 16:19
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А от у нас, як з’ясувала The Times, ексголова Кримського управління СБУ Кулініч проник у команду Зеленського, і спричинив втрату найбільшої ЗАЕС разом із майже всією запорізькою областю і половиною херсонщини…
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