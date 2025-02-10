У Шрі-Ланці сталася масштабна аварія в енергетичній системі, яка призвела до відключення електроенергії по всій країні. І, як це не дивно, причиною цього інциденту стала мавпа. Про це пише BBC.
Мавпячий інцидент паралізував Шрі-Ланку: країна занурилася в темряву
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Що відомо
За повідомленням BBC, влада Шрі-Ланки звинувачує мавпу в національному блекауті. Тварина проникла на електростанцію, розташовану на південь від Коломбо, і зачепила мережевий трансформатор, що спричинило серйозний збій в роботі енергетичної системи.
Міністр енергетики Кумара Джаякоді заявив, що саме мавпа, потрапивши на трансформатор, стала причиною дисбалансу в системі, що призвело до масштабного відключення електроенергії.
Наразі електропостачання поступово відновлюється по всій країні. Першочергово відновлюють роботу лікарень та водоочисних станцій, оскільки їх безперебійна робота є критично важливою для забезпечення життєдіяльності населення.
Деталі
Офіційні особи прогнозують, що повне відновлення електропостачання може зайняти кілька годин.
Цей інцидент викликав хвилю жартів та критики в соціальних мережах. Користувачі висміюють ситуацію та критикують владу за недостатню надійність енергетичної інфраструктури.
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