Ціни на нафту зростають через можливі нові тарифи США

Ціни на нафту зросли 10 лютого після падіння минулого тижня. Трейдери стежать за діями президента США Дональда Трампа, який оголосив про плани запровадити 25% мита на постачання сталі та алюмінію до США. Крім того, він пообіцяв вжити заходів у відповідь на мита, які інші країни накладають на американські товари. Про це повідомляє галузеве видання enkorr.

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Динаміка цін

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,8%, до $75,26 за барель.

Ф'ючерси на нафту марки WTI піднялися на 0,76%, до $71,54 за барель.

Чому це важливо?

Трейдери побоюються, що торгові війни, ініційовані Трампом, можуть призвести до послаблення глобального економічного зростання та зниження попиту на нафту.

Відповідь Китаю

Китай у відповідь на дії США запровадив додаткові мита на імпорт скрапленого природного газу, вугілля, нафти, сільськогосподарської техніки та автомобілів зі США. Це може посилити напруженість у торгівельних відносинах між двома країнами.