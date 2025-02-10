Ціни на нафту зросли 10 лютого після падіння минулого тижня. Трейдери стежать за діями президента США Дональда Трампа, який оголосив про плани запровадити 25% мита на постачання сталі та алюмінію до США. Крім того, він пообіцяв вжити заходів у відповідь на мита, які інші країни накладають на американські товари. Про це повідомляє галузеве видання enkorr.
10 лютого 2025, 11:37
Ціни на нафту зростають через можливі нові тарифи США
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Динаміка цін
- Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,8%, до $75,26 за барель.
- Ф'ючерси на нафту марки WTI піднялися на 0,76%, до $71,54 за барель.
Чому це важливо?
Трейдери побоюються, що торгові війни, ініційовані Трампом, можуть призвести до послаблення глобального економічного зростання та зниження попиту на нафту.
Відповідь Китаю
Китай у відповідь на дії США запровадив додаткові мита на імпорт скрапленого природного газу, вугілля, нафти, сільськогосподарської техніки та автомобілів зі США. Це може посилити напруженість у торгівельних відносинах між двома країнами.
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Джерело: Мінфін
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