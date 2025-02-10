Курс валют на 10 лютого: євро у банках подешевшало на 15 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу додав 4 копійки. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 5 копійок, а у продажу 2 копійки. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,89 грн. Євро купують за 42,75 грн, а продають за 43,45 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,70−41,70, євро — 43,25−43,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,50−41,55 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 42,80−42,84 грн/євро.

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