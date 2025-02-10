Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 847 860 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 лютого 2025, 8:12
Втрати ворога за 9 лютого: 1 170 російських окупантів, 9 танків та 137 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 850490 (+1170) осіб,
- танків — 10001 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 20813 (+16) од,
- артилерійських систем — 22879 (+35) од,
- РСЗВ — 1273 (+0) од,
- засоби ППО — 1059 (+3) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24623 (+137),
- крилаті ракети — 3054 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 36638 (+109) од,
- спеціальна техніка — 3740 (+1)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі