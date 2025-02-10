За тиждень з 3 по 7 лютого Нацбанк продав на міжбанку $454,79 млн, при цьому не купував валюту. Про це відомо зі статистики НБУ.
10 лютого 2025, 8:23
НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $450 мільйонів
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За період, з 3 по 7 січня Нацбанк продав на міжбанку $454,79 млн, що на $127,56 млн менше, ніж минулого тижня.
При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.
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Джерело: Мінфін
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