Знання на двох — за ціною одного: встигніть отримати подарунок від Академії Мінфін

Академія Мінфін підготувала спеціальну пропозицію до Дня закоханих. Придбати один із курсів тепер можна відразу для двох. Однак поспішіть — акція діятиме лише до 16 лютого.

Всі охочі придбати курс «Інвестиційний трамплін» отримають другий доступ до цього курсу. Поділитися ним можна буде з будь-якою близькою людиною — партнером, другом, членом сімʼї. А головне — це абсолютно безкоштовно. Платить один, а користуються відразу двоє.

Про курс

Курс від Академії Мінфін «Інвестиційний трамплін» триває 14 днів, протягом якого слухачі відвідають 16 занять та зможуть навчитися ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування капіталу.

Протягом курсу «Інвестиційний трамплін» студенти дізнаються все про інвестування та інвестиційні інструменти, навчаться оцінювати ризики та можливості, а також зрозуміють, як управляти оподаткуванням своїх інвестицій для максимального прибутку.

Для кого підійде?

Цей курс буде корисним як для початківців, які хочуть сформувати свій перший інвестиційний портфель, навіть без стартового капіталу, так і для тих, хто перебуває у стосунках і прагне забезпечити додатковий дохід для реалізації спільних цілей.

Якщо партнери лише нещодавно почали формувати спільний бюджет, але не знають з чого почати, як організувати його так, щоб не жити від зарплати до зарплати, і хочуть розібратися з усіма тонкощами досягнення фінансових цілей, цей курс точно стане знахідкою. Він допоможе не лише досягти згоди у питанні спільних фінансів, а й встановити гармонію у стосунках.

Акція від Академії Мінфін діятиме з 10 по 16 лютого. Придбати курс можна за посиланням. А оскільки найкращий подарунок — це знання, поспішіть ними поділитися!