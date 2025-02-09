ЦБ Індії знизив ключову ставку вперше за 5 років

Резервний банк Індії (RBI) знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 6,25% уперше за п'ять років. Саме таке рішення від монетарного комітету RBI прогнозували більшість аналітиків.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Економіка Індії

Індійська економіка залишається сильною, хоча глобальні зміни її зачіпають, заявив під час пресконференції голова RBI Санджай Малхотра.

У грудні RBI зберіг незмінною ключову відсоткову ставку, як робив 11 засідань поспіль. Однак регулятор знизив норму резервування для банків, щоб підтримати достатній обсяг ліквідності у фінансовій системі.

Ставка з операцій репо залишилася на рівні 6,5% річних, повідомив регулятор.

Індія пройшла пік інфляції у жовтні 2024 року і з того часу вона стійко знижується — у грудні вона склала на 5,22%, пише CNBC. Цільовий діапазон інфляції у місцевого центробанку становить 2−6%, а таргет — 4%.

Також індійський ЦБ знизив прогноз зростання ВВП країни на фінансовий 2025 до 6,7%, як і прогноз інфляції — до 4,2%.