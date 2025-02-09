Федеральний суддя заблокував Маску та його DOGE доступ до конфіденційних матеріалів Мінфіну США

8 лютого федеральний суддя заблокував Департаменту ефективності державного управління Ілона Маска доступ до записів Мінфіну США, які містять конфіденційні персональні дані. Зокрема, номери соцстрахування та банківських рахунків. Про це пише Associated Press .

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Окружний суддя США Пол Енгельмаєр виніс попередню заборону після того, як 19 генеральних прокурорів-демократів подали в суд на президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

У позові, поданому до федерального суду в Нью-Йорку, стверджується, що адміністрація Трампа надала команді Маска доступ до центральної платіжної системи Міністерства фінансів, порушуючи федеральний закон.

AP уточнює, що платіжна система обробляє податкові повернення, допомогу із соціального забезпечення, допомогу ветеранам і багато іншого, щорічно відправляючи трильйони доларів, а також зберігаючи при цьому велику мережу особистих і фінансових даних американців.

Також суддя Енгельмаєр, призначений нині експрезидентом США Бараком Обамою, заявив, що будь-хто, кому з 20 січня заборонено доступ до конфіденційної інформації, повинен негайно знищити всі копії матеріалів, завантажених із систем Міністерства фінансів США.

Він призначив слухання на 14 лютого.