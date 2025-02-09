Нацбанк в січні оштрафував Банк «Кредит Дніпро» та одну фінустанову

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Банк «Кредит Дніпро»

частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку банку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

ТОВ «ФК «Фінофіс»

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