Нацбанк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в січні 2025 року оштрафував один банк та небанківську фінансову установу. Про це йдеться в повідомленні регулятора.
9 лютого 2025, 12:39
Нацбанк в січні оштрафував Банк «Кредит Дніпро» та одну фінустанову
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Кого оштрафував НБУ
Банк «Кредит Дніпро»
- штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за порушення вимог: пункту 4 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі — Закон про ПВК/ФТ), що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку банку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
- штраф у розмірі 17 000,00 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону «Про валюту і валютні операції», пункту 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Нацбанку в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління НБУ від 18 грудня 2018 року № 140* (зі змінами) (далі — Правила № 140), у частині подання до Нацбанку інформації (статистичної звітності) про валютні операції з помилкою;
ТОВ «ФК «Фінофіс»
- штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ.
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Джерело: Мінфін
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