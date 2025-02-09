НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій у нацвалюті

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Метою оновлення є унормування особливостей виконання миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів Національного банку України (СЕП).

Зокрема, регулятор:

визначив особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.

уточнив технологію виконання Національним банком України примусового, безспірного та договірного списання коштів банку з його кореспондентського рахунку засобами СЕП;

Зазначені зміни набрали чинності з 8 лютого 2025 року.

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