Нацбанк оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій у нацвалюті
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Що відомо
Метою оновлення є унормування особливостей виконання миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів Національного банку України (СЕП).
Зокрема, регулятор:
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унормував поняття «миттєвий кредитовий переказ СЕП» (миттєвий переказ СЕП);
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визначив порядок прийняття і виключення учасників миттєвого переказу СЕП;
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врегулював особливості виконання миттєвого переказу СЕП;
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уточнив технологію виконання Національним банком України примусового, безспірного та договірного списання коштів банку з його кореспондентського рахунку засобами СЕП;
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визначив особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.
Зазначені зміни набрали чинності з 8 лютого 2025 року.
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