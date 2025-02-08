Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 210 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 847 860 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 лютого 2025, 8:45
Втрати ворога за 7 лютого: 1 210 російських окупантів, 6 танків та 102 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 847860 (+1210) осіб,
- танків — 9981 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 20777 (+22) од,
- артилерійських систем — 22820 (+35) од,
- РСЗВ — 1273 (+2) од,
- засоби ППО — 1056 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24403 (+102),
- крилаті ракети — 3054 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 36402 (+95) од,
- спеціальна техніка — 3738 (+0)
Джерело: Мінфін
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