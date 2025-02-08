Соланські мільярдери роблять прогноз: 5 мемних криптовалют

Люди з високим рівнем капіталу, пов’язані із Solana, почали звертати увагу на нову хвилю мемних криптовалют. Ці впливові інвестори підтримують п’ять токенів, що мають потенціал значного зростання. Ця зміна фокусу викликала зацікавленість у криптоспільноті — які монети отримують підтримку та чому вони можуть стати наступними зірками ринку?

$XYZ націлений на зростання 99 900%, закріплюючи статус G.O.A.T.

XYZVerse ($XYZ) вніс нову концепцію в нішу мем-коїнів, поєднавши спортивний азарт та динаміку криптовалютного світу. Проєкт створений для фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, і він представляє собою не просто ще один токен, а активну спільноту, що об'єднана пристрастю до спорту та крипти.

З амбітною концепцією «Величніший за всіх часів» (G.O.A.T.), XYZVerse ставить перед собою значно більші цілі, ніж середньостатистичні мем-коїни. І це вже приносить плоди — проєкт недавно отримав нагороду «Найкращий новий мем-коін».

Чому $XYZ виділяється?

🔹 Це не короткочасний тренд — у проєкту чітка дорожня карта та активна спільнота, що зосереджена на довгостроковому розвитку.

🔹 Підхід спортивного чемпіона — $XYZ готовий знищити конкурентів та злетіти на Місяць у рамках місії Ілона Маска.

🔹 XYZ — це символ успіху для тих, хто живе спортом і криптою.

$XYZ показує результат ще до виходу на ринок!

🔥 Пресейл $XYZ у розпалі, даючи можливість придбати токен за спеціальною ціною до офіційного запуску.

Стартова ціна: $0.0001

Ціна зараз: $0.002

Зростання за кілька місяців: понад 2000%!

🔜 Наступний етап: $0.0025 (+25% підйом)

🎯 Фінальна ціль: $0.1

З моменту запуску і до генерації токенів $XYZ націлений на можливе шалене зростання! 🚀

Якщо ви не в грі — ви вже програли. Пресейл $XYZ мчить вперед із швидкістю нокаутуючого удару!

👉 Приєднуйтеся до пресейлу $XYZ та перетворіть копійки на мільйони! 👈

BONK: «Собачий» мем-коін Solana, що підкорює крипторинок

BONK — це найновіший мем-коін на блокчейні Solana, який створює справжній ажіотаж. Заснований на образі Shiba Inu, BONK має на меті змінити правила гри, повернувши владу спільноті та позбувшись домінування венчурних капіталістів.

Після листингу на Coinbase, BONK виріс більш ніж на 100%. Половина його загальної емісії була роздана у якості ейрдропу серед учасників Solana NFT та DeFi-спільнот, що зміцнило його позицію як народного токена.

Чому BONK вартий уваги?

✔ Глибока інтеграція в екосистему Solana

✔ Розвиток власної децентралізованої біржі BonkSwap

✔ Фокус на спільноті та справедливий розподіл токенів

Попри високу волатильність, BONK виділяється серед конкурентів завдяки своїй приналежності до активної екосистеми Solana.

Dogwifhat (WIF): Мем-коін, що гучно заявляє про себе у Solana

Dogwifhat (WIF) — ще один «собачий» мем-коін, що стрімко набирає популярність на блокчейні Solana. Натхненний популярним мемом, він привертає увагу криптоентузіастів, що шукають новий перспективний ком’юніті-токен.

Чому WIF може злетіти?

✔ Швидкі та дешеві транзакції завдяки блокчейну Solana

✔ Сильна підтримка ком’юніті

✔ Віральність мем-коїнів — головний рушій їхнього зростання

Проте висока волатильність і значна емісія токенів можуть спричинити непередбачувані коливання цін. WIF демонструє, як інтернет-культура продовжує формувати світ криптовалют.

Floki: Від мема до мейнстриму — криптовалюта з реальною користю

У червні 2021 року Ілон Маск написав у Twitter, що назве свого Shiba Inu «Floki». Цей пост став поштовхом для створення Floki Inu, який зрештою трансформувався просто у Floki.

Проєкт вийшов далеко за межі свого мемного походження, запустивши реальні ініціативи: ✔ Будівництво шкіл у країнах, що розвиваються

✔ NFT-метавсесвіт Valhalla

✔ DeFi-платформа FlokiFi

Фінансова та соціальна спрямованість Floki робить його унікальним у світі мем-коінів. Тоді як більшість таких токенів покладаються на хайп, Floki створює інфраструктуру для довготривалого зростання.

Мем-коін Трампа $TRUMP злетів на 300%, досягнувши $15 млрд капіталізації

🚀 $TRUMP — це мем-коін, пов’язаний із Дональдом Трампом, що миттєво захопив ринок. Після запуску на Solana токен зріс на 300% за кілька годин, перевищивши $75.

🔹 Початкова емісія: 200 мільйонів токенів

🔹 Максимальна емісія: 1 мільярд токенів за 3 роки

🔹 80% токенів контролюється структурами, пов’язаними з Трампом

Попри стремке зростання, ціна $TRUMP вже зазнала корекції. Проте його популярність та вплив роблять його одним із найбільш обговорюваних мем-коінів.

Висновок

💡 BONK, WIF, FLOKI та TRUMP виглядають перспективно, але XYZVerse ($XYZ) виділяється серед них!

Це перший у світі спортивний мем-коін, що має на меті зростання на 20 000% та об'єднання фанатів спорту у єдину екосистему. 🚀

📌 Дізнайтеся більше про XYZVerse ($XYZ)